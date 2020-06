Adidas informa que dois terços de suas lojas em todo o mundo já reabriram

Sociedade precisa reagir à censura na internet

A Adidas AG informou nesta quinta-feira, 4, que cerca de dois terços de suas lojas em todo o mundo já reabriram, enquanto as atividades na China - principal mercado da empresa - voltaram a crescer em maio. Às 8h08 (de Brasília) a ação da Adidas subia 1,08% na Bolsa de Frankfurt.

Embora o movimento nas lojas chinesas durante o mês de maio tenha permanecido menor do que no ano passado, todas os estabelecimentos reabriram desde meados de abril e o crescimento da receita foi positivo novamente no mês passado no país, disse a fabricante de roupas esportivas alemã. A Adidas agora espera que as vendas do segundo trimestre na China sejam similares às do intervalo anterior,.

"O déficit de movimento foi mais do que compensado pelo aumento nas taxas de conversão e pelo crescimento excepcional nos negócios de comércio eletrônico da empresa", afirmou a Adidas, acrescentando que "como resultado, o crescimento geral da receita na China se tornou positivo para o mês de maio. "

A Adidas já reabriu quase todas as suas lojas na Ásia-Pacífico e nos mercados emergentes, enquanto três quartos de suas próprias lojas operam na Europa, mas principalmente em horário reduzido.

"Mas, enquanto cerca de metade das lojas na Rússia também retomaram as operações, as taxas de abertura na América do Norte e América Latina ainda estão significativamente abaixo de 50%", afirmou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.