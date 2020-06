Ações da Nintendo disparam com pandemia e expectativa de nova linha de jogos

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A alta nas ações da Nintendo por vários dias nesta semana impulsionou o valor de mercado da fabricante japonesa de jogos para além do valor do maior banco e da maior varejista e empresa química do país. Investidores estão apostando no papel de longo prazo dos videogames em um mundo atingido pelo novo coronavírus.

A elevação do preço das ações ocorre enquanto especialistas da indústria de jogos estimam que a Nintendo está perto de revelar a linha de jogos que planeja lançar no primeiro Natal após a experiência do confinamento.

As ações da Nintendo superaram 50 mil ienes pela primeira vez desde 2008, quando a empresa lançou seu console Wii familiar, reacendendo o interesse de investimento na companhia após uma série de anos magros.