Restauração deixa rosto de Virgem Maria deformado e vira piada na web

O quadro representando a Virgem Maria, do artista barroco espanhol Bartolomé Esteban Murillo, virou piada na web após uma tentativa de restauração o deixar deformado.

O dono pagou cerca em 1 mil libras (equivalente a R$ 6,5 mil) pela obra e entregou a um restaurador amador para retornar o rosto do quadro. Após duas tentativas, o resultado não agradou e estragou o quadro que é do século 15.

Os internautas compararam com a restauração de "Ecco homo" feita pela espanhola Cecilia Jimenez, que chegou a ser considerada a ‘pior restauradora do mundo’, depois de estragar o quadro do século 19, que foi pintado no Santuário de Misericórdia de Borja.

Veja:

Foto: Reprodução / Twitter

