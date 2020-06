MC Mirella e namorado terminam tudo após funkeiro ficar viciado em Free Fire

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Recebendo críticas de seguidores nas redes sociais após fazer mistério sobre o fim do relacionamento com Dynho Alves, MC Mirella desabafou nesta sexta-feira (26), revelando o motivo do término do namoro.

Mirella abriu o jogo e explicou que tudo chegou ao fim de forma brusca quando o funkeiro deixou de malas e cuias a casa onde os dois moravam, sem nenhum aviso à 'amada'.

Ela contou que a relação azedou após o namorado ficar viciado no jogo Free Fire. Desanimada com a falta de atenção que vinha recebendo do namorado, Mirella também deixou de dar atenção ao rapaz. No entanto, o namorado não gostou nadinha de receber o "troco" e deixou a casa sem avisar.

"Gente, eu vim explicar para vocês o que aconteceu entre o Dynho e eu. Eu também não entendi direito o que aconteceu, então espero que vocês entendam. Eu não odeio ele, não tenho raiva dele e pretendo seguir uma amizade caso ele queira, porque eu já sei qual é o jeito dele, sei que ele é uma pessoa difícil de lidar. Não sei qual vai ser a reação dele depois de eu estar explicando isso aqui, mas eu sinto que tenho que dar uma explicação para vocês, porque foi muito aleatório e eu estou até agora boiando aqui", começou.

"Como vocês sabem, ele está jogando bastante esse jogo do Free Fire, e eu estava sentindo muita falta de atenção, sabe? Isso estava me abalando muito, eu reclamava bastante disso com ele. Era a distração dele, mas vou fazer o que, né? Eu como mulher, vocês como mulheres, e quem sabe como mulher é, sabe que mulher gosta de atenção. E como ele não estava me dando muita atenção, eu fiquei um dia sem dar atenção para ele. Aí não sei se ele não aguentou a pressão, sei lá, e ele acabou indo embora. Ele me deixou aqui sozinha, ele saiu quando eu estava na área externa da casa e quando voltei para o quarto ele não estava mais lá", disse ela.

"Fui procurar ele pela casa, ele não estava. Achei que ele tava fazendo gracinha, aí foi quando eu voltei e vi que a mala dele não estava mais lá e ele tinha ido embora mesmo. Sem me falar nada, sem dar uma satisfação, sem me ligar, sem falar nada. Eu não entendi, fiquei bem chateada e bem decepcionada com isso tudo, mas vida que segue. Mulheres, se valorizem, se coloquem em primeiro lugar, saibam o que vocês querem para vocês e é isso. Não desejo nada de mau, gosto muito dele, desejo as melhores coisas", continuou.

"Nesses quatro anos que a gente ficou junto, eu sempre fui certa no nosso relacionamento, a gente ficou doido e tudo. Sempre procurei não vacilar, sempre fui bem honesta", finalizou Mirella.