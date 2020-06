Funkeiro relembra vídeo de Mirella montada pulsando bumbum e seguidores se empolgam: 'deu vontade'

Os mascarados

Dynho Alves aproveitou a quinta-feira (4) para postar um "tbt" beeeem picante ao lado da namorada, Mc Mirella. O funkeiro compartilhou o vídeo em que a amada aparece em cima dele, pulsando o bumbum com direito a uma lambidinha.

Os dois terminam o vídeo trocando beijos, mas Mirella não para de pulsar o bumbum para a câmera. Ao fundo, toca a música "Ice", parceria de Luck Muzik com a funkeira.

Enquanto alguns seguidores se empolgaram com a performance do casal nos comentários, dizendo "deu vontade", outros criticaram a exposição: "Guarda isso pra vc mano", "X vídeos no Instagram? O mundo tá virado mesmo", "desnecessário apenas".