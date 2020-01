MC Mirella voltou a causar nesta quinta-feira (9) ao postar um vídeo rebolando de fio-dental para o namorado, o funkeiro Dynho Alves.

No vídeo filmado da perspectiva de Dynho, é possível ver uma parte do "volume" pelo short do rapaz enquanto a morena treme o bumbum.

Uma publicação compartilhada por BAD MI (@mcmirella) em 9 de Jan, 2020 às 9:15 PST

Em sua conta do Instagram, Dynho compartilhou um outro vídeo dançando ao lado da amada e mostrou porque é apelidado de "o rei do quadradinho".