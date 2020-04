Ex-BBB Hadson Nery ironiza eliminação de Ivy: 'Volta para onde nunca deveria ter saído'

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

O ex-BBB Hadson Nery comemorou a eliminação de Ivy Moraes do BBB20, neste domingo (19). Ele publicou vários vídeos nos stories do Instagram ironizando a saída da sister.

O ex-brother dançou o hit 'Don't Start Now' de Dua Lipa e com alguns papéis nas mãos, ele formou a seguinte frase: "Ivy, volta para onde nunca deveria ter saído, Casa de Vidro". Hadson ainda escreveu: "Obrigado, Brasil", "Antes tarde do que nunca" e "Tchau, Tchau", nas postagens.