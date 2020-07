Dupla suspeita de integrar facção criminosa é assassinada por pistoleiros em Manaus

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Manaus/AM - Hudson Pereira da Silva e Nailson de Souza Rocha, 31, foram assassinados a tiros na noite desse sábado (25) na rua Dom Jackson Damasceno, no bairro Petropólis.

A polícia acredita que o crime possa ter relação com guerra de facções no local. As vítimas são suspeitas de dominarem o tráfico na área.

Uma delas morreu na hora e outra morreu no hospital depois de serem atingidas várias vezes por pistoleiros. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), atua nas investigações.