Triplo homicídio seria vingança por morte de suposto traficante em Manaus

Manaus/AM - O triplo homicídio de Jasson dos Santos Carneiro, 32, Phillip Araújo Pinheiro, 27 e o adolescente Carlison Vinícius Lima de Oliveira, 17, encontrados com mãos e pés amarrados dentro de um carro, na tarde desta segunda-feira (06), no bairro Novo Aleixo, pode ter ligação com a morte de Samyr Homero Benchaya Yamane, 37, assassinado no último dia 28, em frente a um bar no conjunto Vieiralves, segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ainda de acordo com a polícia, Samyr Homero Benchaya estava em liberdade condicional por tráfico de droga quando foi assassinado com seis tiros em frente a um bar no conjunto Vieiralves. Ele seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Para vingar a morte de Benchaya, integrantes da facção da qual ele fazia parte, teriam como alvo o Jasson Carneiro. Em um carro abandonado, Jasson e Carlisson foram encontrados mortos com pés e mãos amarrados. Philip estava agonizando no local, ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu horas depois. Segundo a polícia, ambos seriam integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN).

A DEHS continua as investigações para identificar os autores dos crimes.