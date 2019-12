Dupla suspeita de roubar veículo é presa em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 21 e 23 anos, foram presos neste domingo (30), no bairro Crespo, zona Sul da cidade. Eles são suspeitos de terem roubado um veículo na última sexta-feira (27), no bairro Petrópolis, na mesma zona.

De acordo com a Polícia Militar, após denúncia anônima de que um carro modelo Fiat Mobi de placa NAU-3325, estava em atitude no bairro Japiim, os policiais realizaram patrulhamento na área para averiguar a situação. O veículo foi localizado e durante a abordagem foi constatado que o motorista havia participado do roubo ocorrido no Petrópolis. Ao ser questionado, ele relatou que um dos envolvidos no crime era seu primo.

Ainda de acordo com a PM, o homem levou os policiais até a residência, onde foi feita a detenção do segundo suspeito do roubo, que confessou a participação no crime. Ele ainda informou a localização de um terceiro participante, porém o suspeito não se encontrava em sua residência quando a equipe esteve no local.

A dupla foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.