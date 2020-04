Durante live, Marcos da dupla com Belutti vai ao banheiro e esquece microfone ligado

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

O cantor Marcos, da dupla com Belutti, passou por uma saia justa durante a live dos sertanejos na noite desta quarta-feira (29), no canal do Youtube. O músico pediu para ir ao banheiro e esqueceu o microfone ligado dentro do bolso da própria calça. Belutti até tentou mandar alguns recados, mas foi interrompido pelo som do xixi do parceiro. O público que acompanhava a live também conseguiu ouvir o som do xixi.

"Estivemos no Encontro hoje. Nós estivemos no Encontro hoje, cada um em sua casa via Skype", disse Belutti ao ouvir o barulho do Marcos no banheiro. "O Marcos está no banheiro e ele não está ligado. Olha, não é cerveja, gente. Não é cerveja", ressaltou Belutti aos risos. "Não vou conseguir continuar porque isso [o xixi] vai atrapalhar a fala", completou.

Para descontrair, Belutti pediu aos fãs que comentassem com a hashtag #MarcosMijao no twitter. "Você que está de bobeira aí vendo a live com a gente, entra no Twitter e sobe a hashtag #MarcosMijao. Muito obrigado".

Ao retornar, Marcos foi avisado pela esposa sobre o episódio e logo esclareceu aos telespectadores o que havia acontecido. "Quando cheguei (no palco), ela (Lu, esposa do cantor) me falou: 'Todo mundo ouviu você no banheiro'. Falei: 'Não acredito'. Quero te agradecer por essa hashtag", brincou ele com o parceiro.

A cena viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.