Suspeitos de matar desafeto durante discussão são presos no Amazonas

Manaus/AM - Edson Nascimento da Silva, 19, o ‘Dizon’, e Weden Norberto Venâncio, 18, o ‘Preozinho’, foram presos na tarde desta terça-feira (09), em Pauini, em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva, suspeitos de envolvimento no homicídio de Júnior Gayoso. O crime ocorreu no dia 25 de maio deste ano, naquele município.

O investigador de polícia André Sergey, gestor da unidade policial, informou que o crime ocorreu quando eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas e Weden teve uma briga com a vítima. Em seguida, ‘Preozinho’ retornou com Edson e Euvaíde Pereira Pequeno e mataram o homem.

Euvaíde, que tinha 32 anos e também estava envolvido na ação criminosa, morreu, no último sábado (06), após ter trocado tiros com uma equipe de policiais militares.

“As equipes receberam informações sobre o paradeiro de Euvaíde no bairro Cidade Alta, em Pauini. Os policiais militares se dirigiram até o endereço delatado e foram recebidos com disparos de arma de fogo, efetuados por ele e seus comparsas. Entretanto, os policiais revidaram e atingiram o infrator, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os demais indivíduos empreenderam fuga do local”, explicou Sergey.

Ainda de acordo com o investigador, dando continuidade às diligências, policiais da 63ª DIP conseguiram localizar e prender Edson e Weden na tarde desta terça. Os mandados de prisão preventiva em nome dos infratores foram expedidos no dia 3 de junho deste ano, pelo juiz Emmanuel Ormond de Souza, da Vara Única da Comarca de Pauini.

Edson e Weden foram indiciados por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles irão permanecer na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.