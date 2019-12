Dupla é presa suspeita de furtar cabos elétricos e de telefonia em Manaus

Manaus/AM - Jaime Martins de Oliveira, 25, e Jandson Carlos Santos da Costa, 26, foram presos em flagrante na manhã de domingo (22), suspeitos de furtar cabos de energia elétrica e de telecomunicações. A dupla foi presa na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Com eles foram apreendidos os cabos furtados.

Segundo o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), a equipe teve conhecimento sobre o caso por meio de denúncias anônimas, informando que os infratores estariam no referido local furtando os cabos.

“Na delação, tivemos informações sobre as características físicas da dupla, então, imediatamente nos dirigimos até ao endereço informado, no bairro Jorge Teixeira, onde prendemos os infratores em flagrante em posse dos cabos furtados que seriam revendidos em sucatas nesta cidade”, disse Goes.

Flagrante - Jaime e Jandson foram autuados em flagrante por furto qualificado, ao término dos procedimentos cabíveis na Derfd, eles foram encaminhados para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.