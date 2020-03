Dupla Sena vai pagar prêmio de R$ 30 milhões

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - Começam a ser registradas nesta segunda-feira, dia 2, as apostas para a Dupla de Páscoa, concurso especial da Dupla Sena. A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas é de R$ 30 milhões. O sorteio do concurso 2070 será realizado no dia 11 de abril de 2020, o sábado que antecede o domingo de Páscoa.

O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno. Com apenas uma aposta da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha). O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2,50. A probabilidade de acerto na Dupla Sena é de 1 em cada 15,8 milhões.

As apostas para a Dupla de Páscoa serão registradas paralelamente aos demais concursos regulares da modalidade e podem ser feitas por maiores de 18 anos em qualquer lotérica do Brasil, usando o volante específico do concurso especial.