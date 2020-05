Dupla é presa suspeita de furtar cabos de empresa de telefonia em Manaus

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Manaus/AM - Fernando de Souza Brito, 31, e Jucelino Erico Reis dos Santos, 28, foram presos na noite desta quinta-feira (28) durante a operação 'Sentinela'. A dupla estava em posse de 20 metros de cabo de uma empresa de telefonia.

A operação teve o intuito de realizar a identificação e localizar suspeitos de cometerem crimes, como roubos e furtos, especialmente, durante o período noturno.

De acordo com a delegada Deborah, além das duas prisões em flagrante, as equipes realizaram a abordagem de, pelo menos, 30 suspeitos. “Durante a ação, nos deparamos com uma dupla em atitude suspeita. Na ocasião, procedemos com a revista pessoal, momento em que constatamos que eles haviam furtado cabos de uma empresa de telefonia. Dessa forma, os dois infratores receberam voz de prisão. Nós abordamos, ainda, cerca de outras 30 pessoas ao longo de toda a operação”, explicou Barreiros.

Segundo a titular do 22º DIP, as atividades policiais ocorreram, também, para reprimir a prática de delitos na zona centro-sul da capital. “Essa ação, além de ter um caráter investigativo, tendo em vista que efetuamos diligências para identificar infratores que cometem delitos nesta área da cidade, possui também um trabalho ostensivo, a fim de coibir a prática de crimes aqui na zona de atuação da nossa unidade policial”, explicou a delegada Juliana Tuma.

Procedimentos – Fernando e Jucelino foram autuados em flagrante por furto e interrupção de serviços telefônicos. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão conduzidos para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverão passar por audiência de custódia, a ser realizada por meio de videoconferência.