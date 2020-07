Nova namorada de Dudu do Palmeiras faz B.O contra ex-mulher do jogador

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Em meio a briga com a ex-mulher, Mallu Ohanna, o jogador Dudu do Palmeiras está de novo amor. Segundo o jornal “Extra”, a eleita é modelo Paula Caroline Campos.

De acordo com a publicação, Paula - que é ex-namorada do jogador André Felipe do Grêmio - revelou o namoro ao ir à delegacia prestar queixa contra Mallu. Lá, ela contou que está namorando Dudu há quatro meses e que se sentiu ameaçada com um comentário feito por Ohanna em seu Instagram.

Após o depoimento, a modelo apagou o perfil no Instagram.

Paula e Dudu se conheceram em um jogo em que ela estava na torcida.