Com zoom, novo vídeo mostra Dudu do Palmeiras agredindo ex-mulher

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Um novo vídeo sem corte e com zoom mostra o jogador Dudu, do Palmeiras, agredindo a ex-mulher Mallu Ohana dentro de um carro. As imagens foram postadas com exclusividade pelo colunista Leo Dias.

Segundo o colunista, o primeiro vídeo divulgado por Dudu havia sido editado e não mostrava a parte em que ele está por cima de Mallu a agredindo.

Mallu, que tem dois filhos com o jogador, vai enviar as novas imagens à polícia.