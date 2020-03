SBT toma atitude após Dudu Camargo assediar Simony durante Carnaval

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

O polêmico comportamento de Dudu Camargo com Simony durante a cobertura de Carnaval, da Rede TV fez com que o SBT tomasse algumas atitudes em relação ao apresentador.

De acordo com o colunista Fefito, do UOL, o jovem tem evitado se manifestar sobre o ocorrido. Ainda segundo publicação, a ordem de não conceder entrevistas partiu da emissora, que determinou que qualquer manifestação sobre as acusações de assédio devem ser comunicada com antecedência.

O “veredito final” ficará por conta de Silvio Santos quando retornar das férias.