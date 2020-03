Em processo de assédio contra Dudu Camargo, Simony diz que doará indenização

Foto: Reprodução

Em entrevista à revista QUEM, a cantora Simony voltou a falar sobre o processo da artista contra Dudu Camargo, ele apalpou os seios da cantora durante uma transmissão ao vivo.

A cantora revelou o que pretende fazer com a indenização, caso ganhe o processo. “Usei minha voz sem ter medo só porque sou artista. Já foram tomadas todas as providências. Tudo que for ganho será doado para casa de mulheres que foram violentadas, molestadas, que sofrem em relacionamentos abusivos”, disse.

Simony também disse que o apresentador ainda não a procurou após o ocorrido. “Não entrou em contato comigo, fez a egípcia mesmo. Não tenho problema com ninguém. As pessoas que têm problema comigo. Tirando caso do Dudu, tudo foi muito legal. Ano que vem estou em Salvador”, disparou.