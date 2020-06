Pai de Duda Reis diz que filha pediu ajuda aos prantos após agressão de Nego do Borel

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

As polêmicas entre a família de Duda Reis e Nego do Borel continuam. O pai da atriz, Luiz Fernando Barreiros, deu detalhes, via Instagram, de uma suposta agressão que o cantor teria feito à sua filha

O empresário citou a situação após uma seguidora questionar as alegações que ele e a mãe de Duda andam fazendo, afirmando que a filha foi agredida pelo artista. Duda nega as agressões. "Eu não acredito que ele esteja tratando ela mal desse jeito. Sei que os pais ficam preocupados pelo que já aconteceu,e não tiro a razão deles nisso. Mas pelo que vejo, ela é uma ótima pessoa, teve boa educação, é uma mulher feita, inteligente e bem resolvida (...)", escreveu a seguidora.

Foi quando Luiz respondeu. Leia na íntegra o comentário dele: