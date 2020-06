Duda Reis quebra o silêncio sobre supostas agressões de Nego do Borel

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Duda Reis, namorada de Nego do Borel, se pronunciou após o pais dela afirmarem que a filha estava passando por um relacionamento abusivo. Em um comunicado, segundo o site ‘Quem’, a atriz contou que está ficando doente emocionalmente desde que a troca de farpas iniciou se tornou público. Os pais de Duda são contra o relacionamento da filha com o funkeiro, inclusive chegaram a afirmar que ela sofreu agressões do cantor.

“Sabe o que acontece? Estou ficando já doente emocionalmente com tudo isso e a famosa sororidade seletiva não para de aparecer. Isso NÃO aconteceu. Eu estou depressiva com toda essa pressão em cima de mim e eu chorei pro meu pai dizendo que não aguentava mais tudo isso que está acontecendo. Acho errado demais me expor dessa maneira e mostrar momentos meus de vulnerabilidade pro Brasil inteiro tentando ganhar fãs e visibilidade. Problemas familiares se resolvem dentro de casa, e eu NÃO falei nada sobre agressão, porque eu não sou vítima de agressão. Quantas vezes vou ter que falar? Agora de coração, vocês acham certo expor uma filha assim o tempo todo e não pensar na saúde emocional dela? Vocês não acham que o respeito deve existir? Eu não vou processar meu pai, jamais faria isso, disse num momento no meio de uma crise de pânico (que tenho tido toda semana). Cadê a empatia dos meus pais e os cuidados com a filha sabendo que a mesma tem se tratado com psiquiatra, porque é um problema de família há anos? É muito fácil aproveitar toda a visibilidade que está ganhando pra tentar destruir minha imagem, e isso é muito injusto, poxa vida. Eu nunca faria isso com ninguém. Eu chorei pro meu pai, porque todo dia olho no Instagram e é só porrada que acaba com meu emocional e eu estou fadigada num geral, eu e meu noivo, porque ele não é esse monstro que está sendo pintado, senão eu não estaria com ele. Eu quero que isso pare e eu quero viver minha vida feliz. Vocês de fora não sabem como é aqui dentro, precisam ser mais gentis, e eu peço por favor. Já virou uma questão de ego e queda de braço, isso não funciona e só machuca.”, escreveu a atriz.