Duda Reis desabafa após polêmica sobre namoro com Nego do Borel

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

A namorada do funkeiro Nego do Borel, a atriz Duda Reis usou seu perfil oficial do Instagram para se manifestar sobre a confusão que a volta do seu namoro com o funkeiro gerou entre a família.

“Confesso que estou muito chateada com toda essa exposição, e eu queria deixar algumas coisas claras aqui. Uma das coisa que quero deixar clara, é que eu não fui, nunca fui, vítima de agressão. Eu nunca fiquei presa dentro de casa, ninguém nunca me trancou dentro de casa”, esclareceu.

A atriz ainda falou sobre a volta do relacionamento. “Ficamos um tempo separados, voltamos. Antigamente, claro que nem todos os dias foram flores”, continuou e disse que estava feliz, mas lamentava a situação com os pais.

“Eu amo muito os meus pais eles sabem. Eu sempre fui aquela filha que ama muito, que fala muito que ama, sempre honrou, sempre foi grata. Sempre fui essa filha, isso faz parte da minha essência”, disse, e acrescentou: “Eu acho que tudo precisa ser conversado – que é o que vai acontecer. Sou contra essa exposição”.