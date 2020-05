Duda Reis faz brincadeira na web e é desmentida pela irmã: 'até parece'

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Duda Reis, namorada de Nego do Borel, passou por uma saia justa ao participar de uma brincadeira no Tik Tok, aplicativo de dublagem. Ela foi desmentida pela irmã ao jogar'Tabela da burguesia'. A influencer tinha que abaixar o dedo se tivesse acesso a alguns dos privilégios descritos.

Enquanto respondia às perguntas, Duda balançou a cabeça negativamente e não abaixou os dedos ao afirmar que seus pais não pagam suas contas. Ela não esperava que sua irmã Amanda comentaria o contrário no vídeo.

"Até parece que não pagam", comentou ela. Duda Reis está em conflito com a família desde que reatou o namoro com Nego do Borel.