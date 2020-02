Sem timidez, Sabrina Sato surge com bumbum de fora e deixa pouco para imaginação

Sabrina Sato postou uma foto pra lá de quente na tarde desta sexta-feira (28) e teve um bombardeio de elogios nos comentários de sua foto na sua conta oficial do Instagram.

A bela, que já havia feito um vídeo semanas atrás com o mesmo figurino, publicou duas fotos do ensaio com a seguinte legenda: 'Felina Sato ataca novamente. Partiu bloco das onças que não cansam jamais! ‘.

Logo, artista e fãs da apresentadora foram à loucura e vários elogios foram postados: "Affffff credo que maravilhosa”, Disse Lívia Andrade. “Deusa”, escreveu Deborah Secco na publicação.