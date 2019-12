Em clima de Natal, Sabrina Sato postou uma foto ao lado de Duda Nagle e Zoe na noite desta segunda-feira (23). "Como eu amo essa época…" escreveu a apresentadora ao compartilhar a imagem.

De acordo com UOL, a artista gosta mesmo dessa época do ano. "Era uma época que as famílias eram enormes e a minha não era diferente. Reuníamos tanto a família do lado do meu pai quanto a família do lado da minha mãe", disse entusiasmada.