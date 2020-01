Polícia Militar detém três pessoas por roubo e tráfico de drogas em Manaus

Durante a noite de sexta-feira (17) e a madrugada de sábado (18) policiais militares detiveram um homem de 26 anos após roubo a um ônibus do transporte coletivo urbano, e um homem de 23 anos e uma mulher de 50 anos, suspeitos de tráfico de drogas. Ambas as ocorrências foram no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Por volta das 20h, um ônibus da linha 678 foi tomada em assalto, sendo roubados pertences de todos os passageiros. Um deles, porém, monitorava o aparelho celular roubado via GPS, e acionou a viatura R20. Os policiais foram em diligência ao local indicado, onde a vítima reconheceu um dos autores do roubo.

O suspeito foi questionado sobre os produtos roubados e a localização dos demais envolvidos no roubo. O homem levou a equipe policial até um quitinete na rua 15 de Agosto, também no Jorge Teixeira, onde foram encontrados um simulacro de arma de fogo e o aparelho celular da vítima. O suspeito ainda indicou a residência onde morava o outro envolvido, mas ele não foi encontrado no local, sendo apenas recuperado mais um aparelho celular, entregue pela mãe do suspeito.

Em outra ocorrência, por volta das 2h do sábado (18), a equipe da mesma viatura, durante patrulhamento pela rua Cachoeira de Macau, recebeu denúncia de populares sobre o tráfico de drogas no local. De posse das informações sobre as características físicas dos suspeitos, foi detido primeiro um homem de 23 anos, que portava dez porções com aparência de oxi, uma porção média com aparência de maconha, e a quantia de R$ 22 em espécie.

O suspeito detido ainda indicou aos policiais o local onde havia mais entorpecentes. Na residência, estava a tia do infrator, uma mulher de 50 anos, e foram apreendidos 140 porções com aparência de oxi e uma balança de precisão.

Todos os suspeitos foram conduzidos ilesos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. A Polícia Militar informa que denúncias e informações podem ser repassadas ao “Linha Direta” da 30ª Cicom e pelo número (92) 98842-1732.