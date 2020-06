Polícia apreende 30 kg de drogas em embarcação no Amazonas

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (25), por volta de meia-noite, policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, em ação conjunta com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), apreenderam cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk, em uma embarcação que passava por aquele município.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, as equipes receberam informações anônimas dando conta de que uma embarcação com substâncias entorpecentes, oriundas da região de fronteira, passaria pelo município, onde seria desembarcado parte do material ilícito, e o restante da droga seria levado para Manaus.

“Com base nessas informações, solicitei o apoio das equipes do Denarc e de policiais militares do 9° BPM. Iniciamos as diligências e abordarmos o barco. Durante revista, com o apoio do cão farejador Thor, localizamos aproximadamente 30 quilos de maconha do tipo skunk que estavam armazenadas no interior da embarcação”, detalha Torres.

A autoridade policial destacou ainda que, durante a abordagem, as equipes não conseguiram encontrar ninguém no barco, porém as investigações seguem em andamento. “Ressalto que os trabalhos investigativos irão continuar para identificarmos o dono do material ilícito, bem como as pessoas que estão envolvidas com a prática criminosa. O material apreendido foi apresentado na delegacia onde será encaminhado a perícia”, informa o titular da DIP de Manacapuru.