’Novato no tráfico’ é preso com drogas avaliadas em R$ 500 em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 18 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (23), com uma pequena porção de droga, avaliada em R$ 500. O caso aconteceu no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, o rapaz seria ‘novo’ no mundo do crime. Ao ver a chegada dos policiais, ele teria gritado com as mãos levantadas: “perdeu, perdeu”.

Apesar da pequena quantidade, a droga está avaliada R$ 500, por conta da “escassez” do produto em Manaus.

O suspeito foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia, para os procedimentos cabíveis.