Homens armados são presos em festa regada a bebidas e drogas em Manaus

Manaus/ AM - Keven Dias Aguiar, 22 anos; Heliuton Cabral do Carmo, 31 anos; Emerson do Nascimento Ribeiro, 27 anos; Rodinei Correa da Silva, 28 anos, e Jhonismar Jesus Silva, 25 anos, foram presos durante uma comemoração em uma residência no conjunto Tiradentes, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), os militares chegaram até o local após uma denúncia anônima de que homens armados estavam em uma festa regada a bebidas e drogas.

Ao chegar no local, alguns dos suspeitos foram encontrados com drogas e balanças de precisão; além de 02 revólveres calibre 38, 01 Revólver calibre 32, 01 pistola Taurus, calibre 7.65 mm, 01 pistola de marca INTRAC, calibre 9mm, 02 munições calibre 9mm não deflagradas, 04 munições calibre 32 não deflagradas e 13 munições calibre 38 não deflagradas.

Os homens foram levados para o 14o Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deverão passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.