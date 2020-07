Homem é preso com armas de fogo e mais de mil trouxinhas em Manaus

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Manaus/AM - Um homem de 38 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na noite de sexta-feira (3), no beco São José, bairro Compena 2, zona oeste de Manaus.

Segundo a polícia, a prisão do homem ocorreu após denúncia anônima. A denúncia informava que homens estariam portando armas de fogo e também drogas no beco São José.

De acordo com a polícia, ele foram até o local indicado e encontraram o homem com mais de mil trouxinhas de drogas, um revólver calibre .32 com seis munições, uma pistola calibre .380 com seis munições e sem numeração.

Após a apreensão do material, o homem foi preso e encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.