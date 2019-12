Grupo suspeito de tráfico internacional de drogas é preso no Amazonas

Manaus/AM - Três homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas. A prisão aconteceu por volta das 11h30, de terça-feira (24).

De acordo com a delegada Grace Jardim, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), Aldrian Wilfredo Morillo Zapora, 34; Diego Nazaré Brito de Oliveira, 33; Leopoldo Figueiredo de Garrido Neto, 21; e Jarina dos Santos Aranha, 33, foram presos em flagrante, no porto do 4° Pelotão Especial de Fronteira (PEF) daquela comunidade, após a ancoragem da embarcação no lugar. Durante abordagem e revista no local, foram encontrados 13 tabletes de maconha no assoalho do barco.

“A comunidade de Cucuí faz fronteira com a Venezuela e Colômbia. O grupo comprou as drogas na Colômbia e trouxe ao Brasil, por via fluvial, ocasião em que atracou no porto da comunidade mencionada, onde foi abordado pela equipe do Exército Brasileiro. Durante revista no lugar, foi encontrado o material ilícito em posse dos infratores. A equipe da DEP foi acionada, e os infratores conduzidos à especializada, onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, informou a delegada.

Aldrian, Diego, Leopoldo e Jarina foram indiciados por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos na DEP, eles irão permanecer na carceragem da unidade prisional daquela cidade.

Foto: Divulgação