Em Manaus, dupla é presa com 300 Kg de drogas avaliados em R$ 1,5 milhão

Manaus/AM - José Romero Paminares, 39, e Luís Camaleão Pinto, 51, foram presos nessa segunda-feira (23) com aproximadamente 300 Kg de cocaína, oxi e maconha escondidos às margens do Rio Negro, nas proximidades do município de Iranduba, interior do Amazonas.

A drogas está avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. Segundo a polícia, após denúncia anônima ao 181 os homens foram localizados no Porto da Manaus Moderna. Eles foram monitorados por algumas horas e presos. Ao serem flagrados, eles contaram que escondiam as sete sacolas de drogas entre a vegetação às margens do rio do lado oposto.

De acordo com o delgado Bruno Fraga, as drogas seriam distribuídas para traficantes de várias cidades do Amazonas. Além da droga, uma embarcação também foi apreendida.

José Romero e Luís, que são do município de São Gabriel da Cachoeira, não tinham outras passagens pela polícia, mas teriam ligação com uma facção criminosa.

Eles vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas. No final da manhã desta terça, os os acusados devem passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.