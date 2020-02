Família é presa no aeroporto ao transportar 19kg de cocaína em embalagens de shampoo

A Polícia Federal prendeu em flagrante uma família que levava mais de 19 quilos de cocaína em uma bagagem no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, na noite de domingo (23). Servidores da Receita Federal disseram que a localização da droga foi possível com o uso do equipamento de raio-x.

Segundo o UOL, a bagagem foi aberta após a abordagem e, durante vistoria, os agentes perceberam que a família estava levando um número acima do normal de produtos de higiene pessoal. Quando abriram os frascos, encontraram 19 quilos e 600 gramas de cocaína nas embalagens.

O destino da droga era Lisboa, em Portugal.

Três pessoas foram presas em flagrante e e conduzidas para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Curitiba. Uma criança, de dois anos, que estava com os adultos, foi entregue aos cuidados de parente próximo.