Rocam detém homem com arma e drogas em rua de Manaus

Um homem foi detido por policiais militares das Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na madrugada desta quinta-feira (06), suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital.

Com ele os policiais apreenderam um rifle calibre 38, numeração B068815, três munições intactas, 21 porções de supostamente maconha e três porções médias de supostamente cocaína.

Os policiais receberam denúncia informando que na rua Maria Mota, havia indivíduos comercializando entorpecentes e que os mesmos estariam portando armas de fogo. Imediatamente a guarnição fez o deslocamento até a referida rua e, ao chegar ao local, os agentes avistaram alguns suspeitos, que empreenderam fuga ao perceberem a chegada da polícia.

Em ato contínuo, foi feito o acompanhamento e um dos suspeitos deixou cair um pacote contendo porções de entorpecentes, depois do que entrou em uma residência e logo foi detido. Ao ser indagado, o suspeito informou que dentro da residência havia mais porções de drogas e uma arma de fogo. Durante as buscas, os policiais encontraram o rifle e o restante do material que fora apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.