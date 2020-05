Em Manaus, grupo suspeito de tráfico de drogas é preso ao esconder maconha dentro de carro

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - Um grupo foi preso na madrugada desta quinta-feira (07), no bairro Raiz, zona sul da capital. Três homens e duas mulheres são suspeitos de tráfico de drogas e com eles, os policiais apreenderam três porções de maconha, uma balança de precisão e dois vaporizadores, utilizados no preparo da droga.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, durante patrulhamento pelo bairro, um carro estava parado com som alto e havia cinco ocupantes em atitude suspeita. Após abordagem, o material ilícito foi encontrado dentro do veículo.

Os suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.