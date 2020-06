Homem é preso com mais de 25 Kg de drogas em boias salva-vidas no Amazonas

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Um homem de 31 anos, foi preso na manha de quarta-feira (10), dentro de uma embarcação no porto de Anamã .Ele tentava transportar mais de 25 quilos de drogas que iriam abastecer pontos de vendas de drogas da capital.

Segundo a polícia, eles receberam as informações de que as drogas estariam na embarcação, interceptaram o barco no porto e fizeram buscas pelo lugar. No nível superior, escondidos entre as boias salva-vidas, foram localizados 15 tabletes de oxi, totalizando 25,5 kg.

Conforme o delegado Clodomir Sobrinho, titular da 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas.

O homem e o material apreendido foram apresentados no prédio da delegacia. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e deve permanecer na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.