Mulher tenta entrar em cadeia no Amazonas com droga dentro de bife e é presa

Manaus/ AM - Uma mulher de 18 anos, foi detida neste final de semana após ser pega com drogas dentro da comida que iria para um detento na 3ª Delegacia Interativa de Polícia de Parintins, no Amazonas.

Segundo a Polícia Civil, ela foi a segunda pessoa a tentar cometer o crime no mesmo dia No início da manhã de sábado, um homem deixou uma sacola de pão com entorpecentes dentro e correu. Minutos depois, os policiais, orientados a fazer revista dentro das vasilhas com alimentos, encontraram trouxinhas de drogam possivelmente skank, dentro do bife levado por uma familiar de um preso. A mulher acabou sendo detida, encaminhada para responder sobre o crime e está à disposição da Justiça.

Como castigo, a polícia do município informou que está proibida a entrada de alimentos para presos da unidade.