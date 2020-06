Polícia apreende 314 kg de droga em pista de aeroporto no Amazonas

Anjos e demônios

Manaus/AM - A polícia apreendei mais de 188 tabletes de maconha, do tipo skunk, na tarde de segunda-feira (29), no Aeroporto de Japurá. As drogas estavam abandonadas no final da pista do lugar.

Segundo a polícia, as diligências iniciaram após denúncias anônimas informando que haviam várias bolsas com drogas abandonadas próximo ao final da pista, em uma área de mata baixa.

Os policiais decidiram checar a denúncia e encontraram apenas duas malas, dentro de sacos plásticos com as embalagens da droga. Uma varredura foi feita nas proximidades com intuito de localizar mais drogas, mas não haviam mais malas no local.

Foi feita ainda uma varredura nas adjacências com o intuito de encontrar possíveis suspeitos, mas ninguém foi localizado. O material apreendido, que totalizou 314 quilos, foi apresentado na 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.