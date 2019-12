No Natal, PM reforça segurança e tira de circulação drogas e armas em Manaus

Manaus/AM - 22 armas de fogo, 11 armas brancas, 234 munições e aproximadamente 1 kg de drogas foram apreendidas, além de 32 veículos recuperados durante policiamento intensivo realizados entre os dias 16 a 22 deste mês, na capital e na Região Metropolitana.

Segundo a polícia, a ação que deve continuar durante todo o período de festas de fim de ano está focada em áreas comerciais que apresentam grande movimentação de consumidores nesta época do ano. A ideia é levar mais segurança à população que está frequentando estes locais para realizar com tranquilidade as compras de Natal.

Ainda de acordo com a PM, os policiais estão em locais pré-determinados efetuando abordagens a pessoas e veículos, vistorias e fiscalizações em áreas que possuem potencial para práticas delituosas.

O coronel Ayrton Norte faz um alerta, "é de suma importância que a população fique atentas para evitar alguns crimes comuns nesta época do ano, e caso percebam alguma movimentação suspeita ou até atos de furtos e roubos, discar o 190 ou procurar um policial militar”. ressaltou.