Grupo é detido vendendo drogas em residência no Amazonas

Manaus/AM - Sete homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos na tarde de domingo (21), por envolvimento com a venda de drogas. A prisão ocorreu em uma casa na rua 15 de Novembro, no centro de Alvarães.

Os policiais faziam patrulhamento de rotina na área do Centro de Alvarães quando notaram um homem de 21 anos que saía sorrateiro de uma casa, aparentando nervosismo. Em abordagem, os policiais encontraram com o jovem oito trouxinhas de supostamente cocaína, que ele declarou haver comprado na casa de onde estava saindo.



Os policiais fizeram cerco ao imóvel e, ao entrar no local, encontraram seis homens, com idades entre 20 e 30 anos, reunidos em uma sala, por onde os policiais, desconfiados, iniciaram buscas.



Na varredura pelo local, foram encontrados duas grandes porções de supostamente cocaína em pó, e 24 trouxinhas somando cerca de 35 gramas; uma porção média com 13 gramas de pasta base de cocaína; duas porções grandes de supostamente maconha tipo skunk; quatro celulares; uma balança de precisão; uma aparelhagem de som; um televisor com DVD; uma motocicleta de origem duvidosa; e a importância de R$ 1.124,00 em espécie.



No momento em que davam voz de prisão ao grupo, entraram na casa dois adolescentes para, segundo disseram, comprar entorpecentes para uso próprio. Ambos foram apreendidos.



Todos os envolvidos foram encaminhados, juntamente com a materialidade encontrada, para o 57º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Alvarães, para as providências cabíveis.