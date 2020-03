Em Manaus, tornozeleiras rompidas, drogas e armas são apreendidas em residência

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM – Policiais da Rocam encontraram armas, drogas e até tornozeleiras rompidas em uma casa, na noite desta sexta-feira (27), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

A polícia fazia patrulhamento na área quando avistou uma moto com alarme ligado. O homem que disse ser dono do veículo na verdade era um dos suspeitos do roubo.

O suspeito confessou o crime e os levou até a casa do comparsa. No local foram apreendidos uma pistola, espingarda, um rifle, droga e três tornozeleiras rompidas.

O homem foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.