Mulher é barrada ao entrar em prisão com maconha escondida em macarronada

Uma jovem de 20 anos foi barrada ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano com mais de 100 pacotes de maconha escondidos em uma macarronada. No mesmo dia, outra mulher foi flagrada visitando o local com drogas na calcinha, informou a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) nesta quarta-feira (26).

Segundo um site de notícias do Globo, as ocorrência foram no último sábado (22). De acordo com a secretaria, a mulher que levou a macarronada é mulher de um dos detentos. Dentro, da travessa, no meio da massa, os policiais encontraram 101 pequenos invólucros de maconha.

Parte das drogas estava no interior do macarrão tipo penne. Ao todo, ela levava 39 gramas da erva, segundo a SAP.

No mesmo dia, uma jovem de 21, também companheira de um preso, foi surpreendida com drogas na calcinha ao ser revistada pelas agentes do presídio. Conforme informações da SAP, elas desconfiaram de um volume atípico no corpo da suspeita.

Ao ser questionada, a mulher teria admitido que escondeu um invólucro com 15,2 gramas de cocaína na roupa íntima, além de 4 pedaços de papel K4, uma versão sintética da maconha.

As jovens foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde foram registrados os boletins de ocorrência. Elas também tiveram os nomes suspensos do rol de visitas da SAP.

A direção do CDP informa que enviou comunicados para a Vara de Execuções Criminais, além de ter instaurado Procedimento Disciplinar Apuratório.