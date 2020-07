Colombianos são presos com 110 kg de drogas no Amazonas

Amazonas precisa respirar

Manaus/AM - Policiais militares do 8º Batalhão de Tabatinga detiveram, na manhã desta sexta-feira (03), dois homens de 21 e 30 anos de nacionalidade colombiana, por tráfico de drogas no interior do Amazonas.



Por volta das 5h30, um policial à paisana identificou movimentação suspeita de alguns indivíduos no início do bairro Comara, localizado à margem esquerda do rio Solimões, e efetuou denúncia ao 8º BPM, solicitando apoio às guarnições do Batalhão. A equipe se dirigiu ao local informado e confirmou as informações repassadas ao avistar um homem em atitude suspeita, que fugiu para uma área de mata de difícil acesso, ao perceber a aproximação dos policiais.



Durante buscas pelo suspeito, as guarnições encontraram sacas pretas de fibra que continham 95 tabletes de substância entorpecente supostamente maconha, pesando 110 quilos, mais 715 gramas de outra substância entorpecente não identificada.



Os policiais estavam levando o material apreendido para as viaturas quando perceberam a presença de dois homens em atitude suspeita, nas proximidades do local onde o material ilícito havia sido abandonado. Os suspeitos foram abordados, sendo um deles identificado como o indivíduo que havia fugido no primeiro momento da ação. Com eles, foi apreendida uma motocicleta Yamaha modelo XTZ 250 e placa GYB44F.



Diante dos fatos, foi realizado comboio policial para a condução dos infratores detidos e da materialidade apreendida até a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), para os procedimentos legais.