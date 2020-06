Seminua, filha de Dr. Rey posta fotos picantes no Instagram e bomba na internet

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Sydney, filha mais velha do Dr. Robert Rey, tem feito sucesso no Instagram ao posar sensual de lingerie.

A jovem de 19 anos, primogênita do cirurgião plástico, vive em Los Angeles, na Califórnia, e faz a alegria dos 18 mil seguidores com fotos provocantes.



Sobre as postagens picantes, Sidney contou: “Comecei a ganhar muitos seguidores ainda no Ensino Médio. Acho que se deve ao fato de ser filha do Dr. Rey. E meus seguidores vão crescendo quanto mais fotos escandalosas eu posto. Sempre me inspirei em Emily Ratajkowski. Ela tem orgulho de sua sexualidade e também usa sua plataforma para promover justiça social”, disse em entrevista ao ‘Uol’.



Sidney ainda rebateu as críticas de alguns internautas: “Sou muito criticada pelo que eu posto. Muita gente tenta me tachar de vadia ou me diminuir pelas fotos que eu posto. As pessoas assumem que sou burra. Recentemente, venho usando meu Instagram para tentar promover causas que acredito. Alguns caras me dizem para calar a boca e continuar mostrando meu corpo. Todo mundo tem direito de se posicionar politicamente e eu não devo ser excluída disso”.



Sobre a relação com o pai, a jovem conta que brigam por questões políticas: “Ele é um ótimo pai. Não dá para negar que temos visões políticas completamente distintas e já discutimos muito. Mas não deixo isso atrapalhar a nossa relação. No fim, eu sei que o que ele faz é por amor ao povo brasileiro e que suas intenções são as melhores”, contou.



