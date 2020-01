Paolla Oliveira é flagrada em clima de intimidade com novo affair

Paolla Oliveira está vivendo um novo romance. A atriz de 37 anos foi flagrada em um clima de intimidade com o coach de famosos, Douglas Maluf, durante o aniversário da empresária da atriz, Mariana Nogueira.

Paolla Oliveira curte show de Elymar Santos com novo affair pic.twitter.com/YUiV8vxTUn — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) January 18, 2020

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o casal dançou juntinho e conversou ao pé do ouvido. O outro detalhe é que a Dj da festa foi Lela Gomes, filha do diretor Papinha, ex-namorado de Paolla.

Em outubro, Paolla já havia sido vista aos beijos com Douglas Maluf durante a festa de Halloween na casa de Anitta, mas na época a sua assessoria tratou de negar: "Ela está solteira". A atriz teria confidenciado a amigos que não queria se envolver com ninguém por enquanto. Será que algo mudou?

Em março do ano passado, o coach se declarou a Paolla, aparentemente quando os dois ainda mantinham uma relação apenas profissional: "Não conheço mulher mais encantadora, generosa e sonhadora! Dona da mais linda das belezas: a da alma! Amo te atender".

Paolla e o diretor da Globo, Papinha, terminaram o namoro de 4 anos em janeiro do ano passado. O diretor de TV assumiu romance com uma 'novinha' em setembro.