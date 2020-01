Sonhar com sexo; Entenda os significados

Sonhar mantendo relações sexuais pode estar relacionado com as suas emoções e com o que acontece na sua vida. Segundo o site UOL, as pessoas sonham trocando carícias, em momentos de intimidades com quem elas gostariam de transar, com desconhecidos, as vezes as pessoas sonham mantendo relações sexuais com pessoas famosas, parentes e até seres sobrenaturais. Por conta disse é preciso ficar atento aos sinais e aos significados dos sonhos.

Para interpretar alguns sonhos que envolvam o sexo, a publicação dá dicas; Confira

Com várias pessoas

Em geral, quem sonha com sexo envolvendo muita gente é porque ele se sente oprimido.

Com alguém famoso

Vontade gigante de mudar sua situação social e a direção da vida.

Gente desconhecida

Revela o desejo por uma grande aventura e pode estar relacionado com a insatisfação com algo na vida atual.