Poucas horas de sono pode provocar problemas de saúde; Saiba mais

Para ter uma boa saúde, dormir bem é um dos hábitos mais importantes e ajuda a manter o peso, foco, resistência e traz vários benefícios. O ideal, segundo o sie UOL, é ter 8 horas de sono por noite. Mas, há outro fator importante para quem gosta de dormir pouco se preocupar: desidratação.

Um estudo publicado pela revista Sleep mostra que ao analisar hábitos de sono e amostras de urina em mais de 20 mil adultos nos Estados Unidos e na China, descobriram que as pessoas que dormiam seis horas, em média, tinham até 59% maior probabilidade de ficarem desidratadas do que os adultos que dormiam oito horas.

Ainda de acordo com a publicação, um hormônio conhecido como vasopressina é responsável pela hidratação do corpo e é liberada mais rapidamente no final do ciclo do sono, mas se a pessoa dormir menos que as 08 horas indicada, poderá causar uma interrupção na hidratação e assim, contribuir para a desidratação do corpo.