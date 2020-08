Saiba o que acontece com o corpo quando se coloca gelo na nuca

A medicina tradicional chinesa diz que uma combinação do ponto Feng Fu e a terapia com gelo pode rejuvenescer todo o corpo. Segundo informações do site Incrívevl Club, estimular esta área com este método pode ajudá-lo a ter mais energia e, consequentemente, a ser mais saudável, e para isto, basta colocar um cubo de gelo no ponto Feng Fu todos os dias.

Aqui estão alguns dos benefícios deste procedimento, segundo msn.

Aqui, resumimos os muitos outros benefícios que você terá com essa técnica simples:

1.Promove a digestão

2. Você não terá mais resfriado

3. Você vai dormir melhor e mais

4. Ele irá melhorar sua respiração e o sistema cardiovascular se beneficiará com isso

5. Você terá menos dores de cabeça e menos intensa, menos dor nas articulações e dentes

6. Contra infecções gastrointestinais

7. Em geral, seu corpo melhorará alguns transtornos neurológicos

8. Pode promover a redução da pressão arterial, bem como a artrite

9. Isso fortalecerá as defesas da tiróide

10. Não haverá mais asma

11. A celulite diminuirá

12. Isso ajuda em casos de desnutrição e obesidade

13. Ajuda a evitar o estresse, a depressão, a insônia

14. E em caso de impotência, de problemas para a glândula endócrina e de frigidez

Nós já sentiremos esses benefícios já a partir do 1º dia !