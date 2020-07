Youtubers Karen Bachini e Dora Figueiredo expõem Fred Elboni após relato de ex

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

As youtubers Karen Bachini e Dora Figueiredo engrossaram o caldo contra o escritor e ex-roteirista da Globo, Frederico Elboni, nesta quarta-feira (1º) após vir à tona um vídeo da sua ex-namorada, Suzanne Riediger, que relatou agressões físicas durante o relacionamento. Dora Figueiredo escreveu no Twitter: "Esse dia chegou? Nem creio. Bora falar sobre Fred Elboni então. Quando eu falo que nessa internet só tem macho escroto vocês não acreditam. Já ouvi tantas histórias desse cara que já não tem nenhuma opção pra mim de ele ser inocente. Tem agressão com foto até, tem traição, tem abuso psicológico claro. Ficava olhando pras pessoas babando ovo dele e pqp. O que eu posso falar por mim é que ele claramente deu em cima de mim quando estava “casado” e eu também estava, adendo a mina que eu saiba tava grávida ou com filho pequeno. Fiquei com tanto nojo que fiz a desentendida e parei de seguir". Já Karen usou as redes sociais para relatar a experiência nada positiva que teve com Fred durante uma viagem com um grupo de influenciadores. Ela lembra que Fred teve um "surto" e que chegou a lhe dar mordidas pelo corpo, contra sua vontade. Leia na íntegra na galeria abaixo, arrastando para o lado.

No vídeo em que relatou as agressões, Suh não citou o nome de Fred, no entanto, depois dele negar as acusações nas redes sociais nesta semana, Suzanne confirmou que se tratava do rapaz e pediu que ele não minta.