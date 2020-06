Dor na sola do pé ao amanhecer pode indicar doença; saiba mais

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Você sente uma dor na sola do pé quando acorda pela manhã e se levanta? Talvez isso seja o sinal de uma doença de difícil tratamento. O nome dessa doença é fascite plantar, uma inflamação do tecido conjuntivo, que liga os dedos dos pés ao calcanhar.

O problema é desencadeado quando desgastamos a sensível região do calcâneo até a metatarsiana, ou seja, toda a área abaixo dos dedos dos pés.

Se sentir os sintomas, procure um médico o quanto antes, já que quando não tratada a doença causa muitas dores nos joelhos, quadril e costas.

O que causa esta doença ?

- Pisar em superfícies duras por mais tempo

- Irregularidade nos pés ou na pisada

- Fraqueza muscular

- Sapatos apertados

- Excesso de atividades físicas

A forma mais natural de tratar o problema é com alongamentos e técnicas de relaxamento. Algumas você pode fazer em casa. Veja algumas dicas:

1. Bola de tênis: sente-se numa cadeira confortável e se coloque de coluna reta e bem apoiada. Pise um pé no chão e outro na bola - procure passar o calcanhar sobre a bola várias vezes. É importante toda a planta do pé receber esta "massagem". Faça isso por um minuto, repetindo duas vezes em cada pé.

2. Ainda sentado(a), cruze as pernas e leve uma mão até o pé mais próximo. Estique o pé para trás o máximo que puder. Com a outra mão, segure o calcanhar para manter a posição firme. Mantenha assim por 15 segundos e depois solte. Repita 4 vezes em cada pé, com pequenos intervalos. Feito isso, passe para o outro pé.

3. Pernas esticadas: sente-se no chão com a coluna e pernas retas. Em seguida, coloque uma toalha para formar um arco sobre seus pés. Puxe a toalha para esticar bem - mantenha essa posição por 30 segundos; depois, solte.

Os três procedimentos devem ser repetidos diariamente, mas não deixe de consultar um especialista antes.